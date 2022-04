Le minimum de traitement passe à 1649,48 € brut mensuel pour tous les agents

Notes

Note 01 Echelle C 1 : les 7 premiers échelons. - Echelle C 2 : les 3 premiers échelons. - Sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels grade de sergent : le 1er échelon. - Agents de maîtrise : les 3 premiers échelons. Catégorie B NES 1er grade : les 2 premiers échelons. Aides-soignants et auxiliaires de puériculture (catégorie B) : les 2 premiers échelons Retour au texte