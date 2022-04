Une circulaire pour réduire les consommations de gaz

énergie

Publié le 21/04/2022 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Une circulaire est relative à l’ajustement des conditions de chauffage des bâtiments de l’État, de ses opérateurs et accompagnement des projets en cours permettant des réductions de consommation de gaz. Elle donne des consignes de chauffage des bâtiments de l’État et de ses opérateurs, et permet la mise en œuvre rapide des projets en cours afin de réduire la consommation de gaz naturel.

Le texte insiste sur l’effort qui doit porter en particulier sur les bâtiments ayant recours à un mode de chauffage au gaz ou utilisant encore du fioul, ainsi que les bâtiments chauffés à l’électricité, les tensions sur le système énergétique pouvant induire des consommations de ressources fossiles pour la production d’électricité, notamment en période hivernale.

Les collectivités territoriales et les acteurs économiques sont également incités à appliquer des mesures similaires.