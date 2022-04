Coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens

europe

Publié le 21/04/2022 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

Le décret prévoit l’existence d’un comité national Etat-régions dans le cadre de la gestion des fonds européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la période 2021-2027, ainsi que d’un comité régional Etat-région, et précise leur composition et leur fonctionnement.

Le décret est pris pour l’application de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.