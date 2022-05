10 conseils pour bien mener un projet de gestion électronique des documents

De nombreuses collectivités ont lancé des projets de gestion électronique des documents, mais pour quels objectifs et résultats ? Focus sur ces questions.

Par Philippe Gille, directeur délégué à la transition numérique au sein d’un département, membre de l’AITF

1. Comprendre ce qu’est la GED

La GED ou gestion électronique des documents (ou GEIDE, pour gestion électronique de l’information et du document existant) définit le processus de dématérialisation et de gestion de l’ensemble du cycle de vie des documents d’une organisation, que ce soit les factures, les mandats, les titres, les notes, les plans, les dossiers des usagers, etc. La GED est souvent présentée en cinq étapes : l’acquisition, l’indexation, le stockage, la diffusion, l’archivage des ...