L’acheteur public face à la transition écologique et énergétique

Quels sont les apports de la loi Climat et résilience et le PNAD 2021-2025 ? Comment se former pour adapter sa stratégie achats, voire élaborer les SPASER ? Autant de questions auxquelles doivent répondre les acheteurs publics pour faire face aux défis de la transition écologique et énergétique.

Pour les aider, Chloé AIRAUD, Directrice du Réseau RESECO ; Mikaël GOUYETTE, Acheteur et facilitateur clauses Sociales et environnementales à Dinan Agglomération ; Thomas LESUEUR, Commissaire général au développement durable et Délégué interministériel au développement durable ; Olivier ORTEGA, avocat ; Marc SAUVAGE, Directeur Général Adjoint Achats, Performance, Commande Publique, Juridique et Transformation Numérique à la région Ile-de-France.

