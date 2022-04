Un partenariat de recherche innovant sur la valorisation du CO2

Pendant trois ans, Veolia et le SIAAP vont travailler avec le Collège de France et le CEA sur le développement d’une nouvelle technologie de valorisation chimique du dioxyde de carbone. Elle cible en premier lieu les stations d’épuration qui produisent du biogaz.

Face aux enjeux de lutte contre le réchauffement climatique, les acteurs de la recherche, les industriels et les services publics ont tout à gagner à plancher ensemble sur de nouvelles technologies de recyclage du CO 2 . Cette voie de décarbonation pourrait en effet s’imposer sur certaines sources de CO 2 industrielles, en complément d’une plus grande sobriété.

C’est ce qu’illustre le partenariat de recherche original qui réunit sur trois ans Veolia avec le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), le Collège de France et le CEA, tous deux reconnus pour leurs travaux sur la valorisation chimique du dioxyde de carbone en matières ...