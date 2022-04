Accueil

Les collectivités croulent sous les demandes de titres d’identité

Publié le 19/04/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la une, France

Les prises de rendez-vous en mairie pour obtenir des titres d’identité sont aujourd’hui totalement engorgées dans les grandes villes et dans de plus en plus de petites communes. Les marges de manœuvre des collectivités restent limitées.

