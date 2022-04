Retraites : les programmes des finalistes au banc d’essai

élection présidentielle

Publié le 20/04/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Age légal de la retraite, durée obligatoire de cotisation, prise en compte des carrières longues et de la pénibilité… Les mesures proposées par chacun des deux candidats à l’élection présidentielle auront, dans un cas comme dans l'autre, toutes des impacts de taille sur les collectivités et leurs agents.

Le sujet des retraites sera-t-il celui qui décidera du sort de la France, ce dimanche 24 avril, jour du 2e tour de l’élection présidentielle ? C’est possible, tant les propositions respectives d’Emmanuel Macron (En marche !) et de Marine Le Pen (Rassemblement national) sont opposées. Ils ne se rejoignent que sur le montant de la retraite minimum, qu’ils envisagent à 1 100 euros. Une mesure qui, dans la fonction publique, n’aurait d’impact que sur les contractuels, sauf à remettre en cause le minimum garanti dont bénéficient les fonctionnaires, actuellement de 1 200,32 euros pour 160 trimestres cotisés.

Les autres propositions des deux candidats représentent des enjeux importants pour les collectivités et leurs agents. Pourtant, ces impacts potentiels ont été peu discutés : « La campagne a ...

