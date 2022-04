Louis Cauchy : l’intégrateur des politiques de l’eau

Fonction publique

Communauté de communes Creuse Grand Sud (Creuse, 12 000 hab.)

À 42 ans, Louis Cauchy est ingénieur territorial en Creuse. Non qu’il soit originaire de ce département très rural, mais par choix personnel. « J’ai toujours souhaité vivre près de la nature » avoue-t-il. Ce père de quatre enfants a ainsi installé sa famille à Felletin, petit village de 1 500 habitants, berceau de la tapisserie. Il a cependant grandi en zone urbaine près de Rouen (Seine-Maritime), où il a passé un BAC techno. agro-environnement en 1997. Mais très tôt, il a besoin de bouger. Il enchaîne ainsi un BTS agricole à Château-Thierry (Aisne), puis une école d’ingénieur en environnement (Ensegid) à Bordeaux (Gironde), avant de revenir à Rouen pour un Master en géographie et informatique. « J’étais très intéressé par les SIG. Je n’avais pas vraiment de vocation professionnelle, mais je souhaitais contribuer à la bonne gestion de l’environnement », explique-t-il.

Après un premier poste à la chambre d’agriculture de Seine-Maritime, Louis Cauchy veut voir ailleurs et part sillonner l’Amérique du Sud (Chili, Colombie, Équateur), via le réseau mondial de fermes biologiques, appelé Woofing (world-wide opportunities on organic farms). De retour en France, il trouve un poste orienté sur la cartographie et le SIG, dans une autre chambre d’agriculture, celle de Lozère. Après six mois, il repart à l’aventure, cette fois-ci en Suède. En 2008, il revient en France et décide avec sa compagne de s’installer en Creuse. « C’était un vrai choix de vie pour nous », indique-t-il.

Il intègre en 2009 la petite communauté de communes du Haut pays Marchois, qui ne comptait que quatre salariés. « J’étais en charge d’un contrat de rivière et du développement d’une politique de l’eau cohérente. C’est là que je me suis spécialisé sur cette thématique », explique-t-il. Au moment des différentes fusions, suite à la loi Notre, il est embauché en 2016 à la communauté de communes Creuse Grand Sud. Toujours pour s’occuper d’un contrat de rivière, celui de Creuse amont cette fois. « C’est la suite de ce que je faisais déjà, mais à une autre échelle, en intégrant la Gemapi, l’eau potable, l’assainissement et tous les usages de la ressource », présente-t-il. En 2018, il propose de créer un véritable service de l’eau (six salariés en 2022), dont il prend la direction.

Le territoire compte beaucoup de petits services d’eau, qui ont besoin de monter en compétence, mais le transfert de compétences à l’interco a été reporté à 2026. « Pour l’instant, nous développons l’ingénierie au service des autres gestionnaires. Notre sujet principal est de préparer en amont le transfert de compétences, mais nous avons peu de moyens humains et financiers pour cela », regrette le directeur du service environnement.

2002 : Ensegid Bordeaux.

2003 : Master géographie et informatique, université de Rouen.

2009-2016 : chef de projets communauté de communes du Haut Pays Marchois.

Depuis 2016 : chef de projets, puis directeur environnement à la communauté de communes Creuse Grand Sud.

2017 : concours d’ingénieur territorial.