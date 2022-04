Julien Noël : « Un métier de passion »

Portrait de Julien Noël, responsable compétences vertes à Saint-Omer

Saint-Omer (Pas-de-Calais, 15 000 hab.)

Après un BTS Aménagements paysagers et entretien des terrains de sport, Julien Noël exerce dans le commerce, plus précisément dans la distribution de produits horticoles, à Hazebrouck (Nord). Riche de cette expérience, une vision plus large des métiers dans le domaine des espaces verts s’offre à lui. La rencontre avec un responsable de service technique le propulse au poste de responsable parcs et jardins de la ville de Lestrem (Pas-de-Calais). Il passe en parallèle le concours d’agent technique (2006) qu’il poursuit avec celui d’agent de maîtrise (2008). Il enchaîne deux postes de cadre des services techniques, puis responsable du service parcs, jardins et espaces de nature au Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais). Il a également passé l’examen professionnel de technicien territorial 1re classe en 2014, puis celui d’ingénieur en 2021.

Responsable compétences vertes de la ville de Saint-Omer (Pas-de-Calais) depuis mai 2021, sa ville natale, il participe, au travers de missions variées, à la mise en œuvre des orientations stratégiques d’amélioration du cadre de vie des habitants. Il est force de propositions auprès des élus. « Malgré la perte financière, passer de la distribution à l’application concrète sur le terrain a été pour moi une belle aventure », commente Julien Noël. Le responsable compétences vertes décrit son métier comme difficile, notamment physiquement, mais passionnant avec de plus en plus de relationnel avec les citoyens. « En collectivité, l’avantage, c’est qu’on fait de tout, de la production à la plantation. On peut travailler sur le cœur de métier des espaces verts et il n’y a qu’en collectivité qu’on peut faire ça ». Engagé, il intervient au CNFPT à la préparation aux concours ainsi qu’au CDG en tant que jury d’examen. Il est également membre du jury départemental Villes et villages fleuris (CNVVF).

Gros point noir d’après Julien Noël : la baisse des effectifs et la difficulté à recruter dans ce métier. « Pendant des années, les espaces verts n’étaient pas une priorité. Aujourd’hui, avec le retour au vert dû au Covid et aux enjeux actuels de changement climatique, de nature en ville et de biodiversité, on est revenu sur le devant de la scène. On travaille dans la réflexion pour réaménager plus intelligemment, trouver des solutions pour l’avenir et pour vivre le plus sainement possible. »