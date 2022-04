Accueil

Actualité

Actualité France

France « L’inclusion numérique doit devenir une priorité nationale »

Aménagement numérique

« L’inclusion numérique doit devenir une priorité nationale »

Publié le 19/04/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

DR

En matière d’inclusion numérique, l’engagement de l’Etat demeure « parcellaire et insuffisant », selon un rapport de la commission d’aménagement du Sénat publié début avril intitulé « Renforcer la cohésion numérique dans les territoires : 20 mesures pragmatiques et de bon sens ». Trois grands axes et 20 recommandations sont formulées pour permettre aux collectivités d’être mieux outillées face à un sujet essentiel mais encore trop peu lisible. Entretien avec la rapporteure du rapport, la sénatrice (LR) Patricia Demas.