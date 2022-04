L’agglomération d’Épinal fait feu de tout bois

Territoires et filières (9/10)

Publié le 19/04/2022

La communauté d’agglomération d’Épinal s'appuie sur la forte demande de construction en bois pour orienter sa filière bois vers les activités à valeur ajoutée, tout en créant un écosystème attractif autour de l'industrie papetière, elle-même en mutation.

Inauguré le 15 octobre 2021 par Michel Heinrich, le président de la communauté d’agglomération d’Épinal (CAE), l’Hôtel innovation bois d’Épinal n’héberge pas seulement des bureaux, un atelier partagé et des jeunes entreprises. Il loge aussi « une grande partie de l’expertise locale en construction bas carbone », explique notre confrère Le Moniteur, dans un article consacré au sujet. Initié par la CAE en 2018, le bâtiment de 1 200 m2, qui a coûté un peu moins de 3 millions d’euros, a été construit avec des bois locaux (le douglas, le hêtre), sciés, séchés et assemblés par des entreprises locales.

Parmi elles, Il était un arbre, jeune entreprise spécialisée dans la construction en bois, logée pendant trois ans dans la couveuse de la CAE (nommée la Boëte) et aujourd’hui installée dans une zone d’activité (le Xylopôle) essentiellement détenue par la CAE. L’Hôtel innovation bois est à l’évidence une création de la communauté d’agglomération, mais c’est aussi une « démonstration », explique Michel Heinrich. La démonstration que dans ce territoire des Vosges, l’un des départements les plus forestiers de France, il est possible de construire en circuit-court. Certes, « la construction a pris un peu plus de temps que si le bois était venu de Norvège », admet Michel Heinrich. Mais l’essentiel est ailleurs : en fabriquant localement, la valeur ajoutée et les emplois restent sur le territoire.

Filière en pleine restructuration

La filière bois pèse entre 8% et 10% de l’emploi salarié du département des Vosges. Cette filière se compose schématiquement de trois secteurs : l’exploitation forestière et la coupe des arbres ; leur transformation (sciage, menuiserie, construction bois, ameublement…) ; et le bois-industrie (panneaux de bois, papeterie). Ces activités ont connu et connaissent des fortunes diverses. La tempête Lothar de 1999 a paradoxalement réduit l’offre de bois (les propriétaires ont attendu la remontée des cours pour vendre) et tari l’approvisionnement des scieries locales, ce qui les a fragilisées, à quoi s’est ensuite ajoutée la crise des années 2008.

Le marché du mobilier a de son côté été confronté à l’abandon des meubles en bois massif au profit des meubles en panneaux. Ces difficultés économiques entraînent des pertes d’emplois et de compétences. De son côté, l’industrie papetière a aussi rencontré des difficultés et doit adapter son outil de production à la baisse inexorable de la demande de papier journal. A contrario, l’activité de commerce de gros de bois se porte aujourd’hui très bien, de même que la construction bois.

Recréer une chaîne de valeur complète

L’enjeu, pour la communauté d’agglomération, est donc de « ne pas devenir une région dans laquelle on ne vient que prélever des ressources naturelles, les transformer ailleurs puis utiliser les produits techniques ou consommer les produits finaux », explique Yann Henriette, directeur du pôle bois de la CAE. Il n’a pas envie de voir des grumes (troncs non équarris) mis dans des containers pour la Chine, où ils seront transformés en meubles, ensuite achetés par des français. Cette situation n’est sans doute pas la plus fréquente et les concurrentes des scieries vosgiennes se trouvent plutôt en Allemagne et en Suisse. Dans tous les cas, ce circuit long est un non-sens écologique et une perte économique pour la région.

Une des pistes de la communauté d’agglomération, au titre de sa compétence économique, est donc de profiter de la dynamique de la construction bois, par ailleurs encouragée par la nouvelle réglementation environnementale RE2020. D’où le soutien à une entreprise comme Il était un arbre à travers la couveuse la Boëte. Celle-ci a « mis à notre disposition des locaux pendant trois ans, donné l’accès à ses ateliers et fourni un statut juridique pour commercialiser nos prestations », témoigne Florent Cordonnier, co-fondateur de l’entreprise, qui emploie aujourd’hui huit salariés.

Le soutien de la CAE à la jeune entreprise se concrétise également par la commande de l’Hôtel innovation bois. « Nous n’avions pas grand espoir d’obtenir ce marché car nous étions une petite entreprise, mais finalement, nous l’avons gagné », raconte Florent Cordonnier.

Lui-même est sorti de l’École nationale supérieure du bois (ENSTIB), l’école des ingénieurs du bois située à Épinal, dont les promotions (80 ingénieurs par an), « sont désormais orientées sur le bois-construction », explique Yann Henriette. Autre initiative de la collectivité : la création du label Terre de hêtre permettant « d’identifier les initiatives en faveur du hêtre comme bois de construction », explique Michel Heinrich. Le hêtre thermotraité pour une utilisation en extérieur fait par exemple partie des démarches labellisées.

En 2020, « la CAE a souhaité renforcer son implication dans la filière bois et a créé à cet effet le pôle bois », explique son directeur, Yann Henriette. L’une des missions de ce pôle bois est précisément de développer le bois construction. Ce qu’il fait avec des projets de construction (Hôtel innovation bois, Maison de l’habitat) et en aidant à l’organisation d’événements comme le forum bois construction 2022 d’Épinal / Nancy.

L’action publique locale au service de la filière bois

Sur le long terme, la puissance publique travaille à structurer la filière bois. Un objectif à la réalisation duquel Michel Heinrich oeuvre depuis des années, en tant que maire d’Épinal (de 1997 à 2020), puis président de la communauté d’agglomération (depuis 2013). Lorsque les scieries ont perdu leur approvisionnement après la tempête de 1999, « une des solutions trouvées par le territoire fut de mettre en place des contrats d’approvisionnement entre les scieries de hêtre et les propriétaires forestiers, les scieries ont depuis davantage de visibilité quant à leur approvisionnement tant en quantité qu’en volume », explique Michel Heinrich.

Mais les scieries ont craint ensuite pour leurs débouchés. En juin 2020, le papetier norvégien Norske Skog, situé à Golbey (325 salariés), à proximité d’Épinal, a annoncé qu’il n’achèterait plus de bois à partir de l’année prochaine parce qu’il se concentrait sur le carton recyclé. Or les plaquettes de bois qui servent de matière première pour la fabrication de papier proviennent des scieries. « Cela représente 10% du chiffre d’affaires des scieries, notre annonce a suscité de l’émotion parmi elles », raconte Jean-François Serre, directeur des achats et de la logistique de Norske Skog Golbey (NSG). En raison de la baisse de la demande de papier journal, accentuée par un décret imposant qu’il soit à 95% recyclé, NSG a dû convertir une de ses deux machines à la fabrication de papier carton recyclé. Un décret que Jean-François Serre juge « dogmatique » parce qu’il ne tient pas compte de l’usure de la fibre à force de recyclages et qu’il fragilise la filière.

Ecosystème récompensé

Quoiqu’il en soit, le sujet, pour les scieries, est de trouver de nouveaux débouchés à leurs plaquettes de bois. C’est là que la communauté d’agglomération entre en jeu en « créant un lieu de rencontre entre l’offre et la demande de plaquettes », explique Jean-François Serre. Ce lieu, c’est l’Ecoparc, une zone industrielle en cours de création constituée de terrains privés rachetés par la CAE. Cette zone, située a proximité de l’usine de Norske Skog, a pour vocation d’accueillir des industriels de la filière bois. Certains de ces industriels utiliseront les plaquettes de bois des scieries. « Ils prendront le relais de notre consommation de plaquettes bois, la demande pourrait même être supérieure à ce que nous consommions », explique Jean-François Serre.

Norske Skog, qui installe par ailleurs une chaudière à bio-masse, va fournir les autres industries en vapeur et en électricité à des tarifs attractifs. C’est donc tout un écosystème qui s’organise autour du papetier. Celui-ci a d’ailleurs été récompensé en octobre dernier par le prix Choose France remis par le ministre de l’Économie, dans la catégorie transition écologique. Cette remise de prix a eu lieu à quelques jours de l’inauguration de l’Hôtel innovation bois à Épinal.