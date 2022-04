À la rencontre des passionnés du service public

Métiers

Qui sont les actrices et acteurs de l'ingénierie territoriale ? A travers une galerie de portraits, ce dossier présente les hommes et les femmes de terrain, leurs parcours, motivations et regard sur leur métier.

Métiers de la fonction publique