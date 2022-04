Scolarisation des réfugiés ukrainiens

« Les enfants ukrainiens aspirent surtout à être avec d’autres enfants »

Publié le 19/04/2022 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Marie-Christine Delaunay-Félix, vice-présidente de l’Andev DR

6800 enfants et adolescents ukrainiens sont à ce jour accueillis en France. Comment scolariser ces jeunes en situation de précarité ? Eléments de réponse avec Marie-Christine Delaunay-Félix, vice-présidente de l’Association nationale des directeurs et des cadres de l’éducation des villes et des collectivités territoriales (Andev).

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Education

Lutte contre la pauvreté