Elections professionnelles : opération déminage sur le vote électronique

« Les secrétaires de mairie prêteront leur ordinateur »

« Le président du centre de gestion [CDG] a informé les représentants des organisations syndicales du choix du vote électronique dès novembre 2021, explique Aurélie Letellier, responsable “carrières, instances paritaires et protection sociale”au CDG de la Manche [543 collectivités, 8 000 agents]. Mais les modalités n’étant alors pas encore fixées, ceux-ci ont été frustrés et ont publié une lettre ouverte intersyndicale inquiète. Cette information précoce était utile, mais je conseillerais d’anticiper ces questions. Pour les rassurer et mieux travailler ensemble, nous avons décidé de les associer. Nous prévoyons des salles de vote aux quatre coins de la Manche, où se relaieront, pendant cinq jours, un membre de mon service et un représentant du personnel, chaque jour d’une organisation différente. Nous allons aussi nous appuyer sur les secrétaires de mairies, qui prêteront leur ordinateur aux agents n’en ayant pas pour voter, voire les aideront. Nous incitons les représentants syndicaux à leur faire confiance : la discrétion est leur cœur de métier. »