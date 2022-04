La licence en alternance qui facilite le recrutement des cadres

Formation

Une licence professionnelle de managers intermédiaires qui évolue selon les besoins identifiés par le CDG de l’Isère, l’ADGCF et l’AITF.

Répondre précisément aux besoins des collectivités pour leurs recrutements de managers intermédiaires : tel est l’objectif de la collaboration qu’a nouée depuis dix ans l’Institut universitaire de technologie 2 (IUT) de l’université Grenoble Alpes avec le centre de gestion de l’Isère, l’Association des directeurs généraux des communautés de France (ADGCF) et l’Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF).

Titulaire d’un bac + 2 ou en reconversion

Le fruit de ce partenariat est une licence professionnelle « métiers des administrations et collectivités territoriales [Mact], parcours management et pilotage des services publics ».

Les étudiants, déjà titulaires d’un bac + 2 « ressources humaines », « finances », « histoire », etc. – ou en reconversion, mais sans connaissance du monde des collectivités – découvrent leur cadre institutionnel, la gestion de leurs RH, leurs finances, les politiques territoriales…

« Nous les recrutons sur leur appétence pour le service public car c’est le premier critère de réussite », assure ­Béatrice ­Allirol, cheffe du département « gestion des entreprises et des administrations » de l’IUT2 et coresponsable de la formation avec David Le Bras, délégué général de ­l’ADGCF et maître de conférences à l’IUT2.

Cursus passé en alternance

Celui-ci confirme : « Laurence ­Billard, directrice de l’institut, a eu l’initiative de ce cursus parce qu’elle était aussi élue et qu’elle constatait ce besoin. Elle a noué ce partenariat avec nos associations pour avoir un vivier de professionnels enseignants et pour faire évoluer la formation en fonction de leurs attentes. » La maquette pédagogique a ainsi intégré les enjeux de dématérialisation ou encore d’écologie.

Mais le gros changement est intervenu en 2018 : ce ­cursus, qui ne prévoyait auparavant qu’un stage, est passé en alternance. « Un autre parcours [technique], que nous avions ouvert en apprentissage, a échoué faute de candidats, mais nous a permis de voir l’intérêt des employeurs territoriaux pour cette formule », rapporte Béatrice Allirol.

Taux d’insertion qui frôle les 100 %

Les étudiants de licence Mact sont désormais apprentis, une partie de leur temps, dans une mairie ou une intercommunalité d’Auvergne - Rhône-Alpes, voire, depuis peu, dans une direction départementale des territoires. « Nous avons plus de demandes que de candidats », observe-t-elle. Celles-ci portent sur des missions en RH, finances et marchés publics, développement économique, tourisme…

A la clé, un taux d’insertion qui frôle les 100 % (quelques étudiants poursuivent en master). « Le réseau que ces jeunes se constituent pendant leur apprentissage facilite cette intégration, commente David Le Bras. Mais aussi la réussite des anciens, dont certains ont ensuite passé les concours et ont accédé à la catégorie A. »

Cible : titulaires d’un bac + 2 ou personnes visant une validation des acquis personnels et professionnels. Objectif : devenir assistant de direction ou RH, coordonnateur budgétaire et comptable, gestionnaire… Durée : 450 heures et 9 mois d’alternance. Contact : iut2-lpmact@univ-grenoble-alpes.fr