Contrat non renouvelé pour la soliste qui perturbe tout l’orchestre

Publié le 21/04/2022 • Par Sophie Soykurt • dans : Jurisprudence, Jurisprudence RH

Alors que son contrat arrivait à échéance, une agente contractuelle employée comme violon soliste au sein de l’orchestre d’une ville a été informée que son engagement ne serait pas renouvelé, le maire invoquant des motifs disciplinaires.

Après avoir été recrutée pour assurer un remplacement, l’intéressée a remis en cause les décision de sa hiérarchie sur le fonctionnement de l’orchestre, puis a été placée en arrêt maladie. A son retour, elle a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique en raison d’un syndrome anxio-dépressif causé, selon elle, par une surcharge de travail. L’intéressée a alors fait preuve de négligence et de désinvolture au cours des répétitions, et d’un comportement agressif envers d’autres membres de l’orchestre.

La CAA de Lyon a ainsi considéré comme fautif son comportement, qui a généré des situations de tension et contribué à désorganiser le fonctionnement de l’orchestre, alors qu’elle y occupait un poste à responsabilité. En conséquence, elle en a déduit que le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée était justifié.