Sur l’écologie, tout oppose Macron et Le Pen, sauf le nucléaire

Election presidentielle

Publié le 15/04/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, actus experts technique, France

Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont s'affronter au 2e tour de l’élection présidentielle, le 24 avril 2022. Hormis le nucléaire, qu'ils souhaitent tous deux relancer, leurs projets sont bien différents.

Seuls deux candidats à l’élection présidentielle avaient intégré l’écologie au cœur de leur programme – Yannick Jadot (EELS) et Jean-Luc Mélenchon (FI) –, recevant un satisfecit d’associations comme The Shift Project ou Amorce pour leur capacité à mettre la France sur la trajectoire de l’Accord de Paris sur le climat. Ils n’ont cependant pas passé le premier tour, et les deux candidats qualifiés sont donc Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le Pen (RN) ; voici donc un comparatif de leurs propositions.

A coup sûr, la relance du nucléaire

Sur l’énergie, les deux candidats ont un point commun : ils misent sur la relance du nucléaire. Emmanuel Macron souhaite faire construire 6 nouveaux réacteurs EPR2 d’ici à 2035, et lancer une étude pour 8 autres d’ici 2050. Marine Le Pen veut aller plus ...