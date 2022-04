« Rendez-moi mes services publics! »: les résultats d’une récente enquête

Services publics

Publié le 15/04/2022 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Une enquête publiée le 8 avril par le mouvement le « Printemps des services publics » confirme le très fort attachement des Français aux services publics, dont ils déplorent la dégradation, en grande partie due au numérique et à la désertification administrative.

Chiffres-clés Enquête en ligne réalisée du 14 février au 17 mars 2022 auprès de 2 266 personnes

Quel est le rapport des Français aux services publics et leurs attentes pour l’avenir ? Les résultats de l’enquête menée dans le cadre du printemps des services publics par le collectif Nos services publics, publiés le 8 avril, ressemblent à s’y méprendre à ceux de la grande consultation nationale « Forum de l’action publique », organisée par le gouvernement entre novembre 2017 et mars 2018. Près de 10 000 agents et plus de 7 000 usagers avaient alors répondu au questionnaire en ligne.

« Nécessité pour l’avenir »

Quatre ans après, les réponses de quelque 2 300 personnes font toujours apparaître un réel attachement de la population aux services publics, considérés comme « ce que nous avons ...