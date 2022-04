Un parlement mobile où débattent élus et habitants

« Nous voulions imaginer ce que l’on pourrait changer ensemble »

Camille Choplin, adjointe au maire chargée de la démocratie permanente

« En tant que nouveaux arrivants à la mairie, nous voulions, à travers les assises de la démocratie permanente, faire un état des lieux de ce qui existait en termes de démocratie participative à Bordeaux, mais également imaginer et rêver ensemble à ce que l’on pourrait changer en matière de participation citoyenne.

Il y avait ce double enjeu : communiquer sur ce que l’on fait déjà et aller vers les gens pour améliorer la participation. Nous avons organisé des tables rondes, des visioconférences et des consultations numériques. La conférence d’ouverture réunissait par exemple le maire, un activiste “climat“ et un entrepreneur ­engagé pour évoquer la mobilisation face au défi écologique. Notre vision de la démocratie permanente est de fédérer par le biais de la démocratie locale pour ­parler de sujets importants. »

Contact : Camille Choplin, 05.56.10.20.30.