La Véloscénie et ses collectivités veulent rayonner davantage

Cyclotourisme

Publié le 14/04/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

La véloroute de Paris au Mont-Saint-Michel, la Véloscénie, constitue depuis deux ans un atout supplémentaire pour les territoires traversés, qui sont ainsi de plus en plus nombreux à participer. Pour vérifier cet apport, un comptage est prévu.

Initié en 2011 par le Conseil départemental de la Manche, l’itinéraire de cyclotourisme de Paris au Mont-Saint-Michel, la Véloscénie, est aujourd’hui animé et promu par un réseau de 28 collectivités territoriales et leurs offices du tourisme.

La crise sanitaire, en dopant la pratique du vélo partout en France, lui donne aujourd’hui un nouveau coup d’accélérateur. Son site internet, qui permet aux cyclistes de préparer leur circuit, de trouver des hébergements et les points d’intérêt à visiter, a connu une hausse de fréquentation de 71% en 2020, puis encore 20% de plus en 2021, « malgré la mauvaise météo », signale Emma Le Conte, chargée de mission pour sa coordination des élus les plus impliqués.

« En juillet dernier, j’ai parcouru une partie de l’itinéraire pour aller rencontrer les élus ...