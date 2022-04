Cinq policiers municipaux niçois soupçonnés de violences aggravées

Police municipale

Publié le 14/04/2022

Une nouvelle affaire sème le trouble sur la police municipale de Nice, la première de France en nombre d'agents. Une enquête vient d’être ouverte par le parquet à l’encontre de cinq policiers municipaux pour « violences aggravées et séquestration ».

Quelques semaines après la condamnation de son ancien chef, Richard Gianotti, à quatre mois de prison avec sursis et 40 000 euros d’amende pour avoir perçu indument son salaire de la police nationale, alors qu’il n’y exerçait plus, la police municipale de Nice fait à nouveau parler d’elle. Le 12 avril, cinq agents de la brigade de nuit ont été placés en garde à vue et suspendus à titre conservatoire par la ville, dans le cadre d’une enquête ouverte pour « violences aggravées et séquestration », selon le parquet de Nice.

D’après les premiers éléments de l’enquête confiée à la sureté départementale, l’affaire aurait débuté dans un bar du Vieux-Nice dans la nuit du 10 au 11 avril. Un jeune homme de 21 ans aurait été interpellé par des policiers municipaux alors qu’il venait de ...