Achat public : le tour en vidéo des leviers activables face aux pénuries

[JOURNÉE DE L'ACHAT PUBLIC 2022 - REPLAY]

Publié le 14/04/2022 • Par La Rédaction • dans : Actu juridique, France

Chaque année, La Gazette et Le Moniteur organisent une journée de l'achat public. L'édition 2022 a été l'occasion d'aborder les outils donc disposent les acheteurs publics pour faire face aux hausses des prix et aux difficultés d'approvisionnement.

Les pénuries ne sont pas un phénomène nouveau, mais avec la crise du Covid-19, elles se sont amplifiées, touchant notamment l’automobile, les composants électroniques, le bois et l’acier. La guerre en Ukraine vient en remettre une nouvelle couche, surtout dans les secteurs de l’énergie et des denrées alimentaires. Ces pénuries se répercutent en plus sur d’autres secteurs, comme le BTP, car avec l’augmentation du prix de l’énergie, il revient plus cher de produire certains matériaux. Conséquences : des difficultés d’approvisionnement pour les fournisseurs et une hausse des prix.

Les acheteurs publics disposent de différents outils juridiques pour faire face à cette situation et pour aider les entreprises en difficulté. ­Arnaud Latrèche­, adjoint au directeur de la commande publique du conseil départemental de la Côte-d’Or, en a fait le panorama le 31 mars dernier lors de la journée de l’achat public.

