« Marine Le Pen veut une école plus autoritaire ; Emmanuel Macron, plus différenciée »

[Entretien] Election présidentielle

Publié le 15/04/2022 • Par Stéphane Menu • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Retour de l’autorité de l’instruction pour Marine Le Pen, différenciation territoriale appliquée aux établissements scolaires pour Emmanuel Macron… Telles sont les deux principales caractéristiques des programmes éducatifs des deux candidats à la présidentielle, d’après Nathanaël Mion, directeur scientifique de VersLeHaut, premier think tank dédié aux jeunes et à l’éducation.

Vous avez passé au scanner le programme éducatif de tous les candidats. Quelles sont les principales caractéristiques de ceux de Marine Le Pen et d’Emmanuel Macron ?

Au-delà du travail que nous avons fait sur les programmes, nous avons proposé aux candidats de répondre à un questionnaire, pour affiner leur projet pour l’éducation et la jeunesse de façon plus large. Six d’entre eux nous ont répondu.

On perçoit dans les réponses de Marine Le Pen la nostalgie d’une école plus autoritaire, proche de celle qui a marqué l’imaginaire de la IIIe République, plus verticale, fondée sur l’apprentissage des fondamentaux (calcul, lecture, etc.) et fermée aux influences de l’extérieur.

Emmanuel Macron est plus sensible à l’idée de différenciation, il aime l’idée que les établissements scolaires puissent être libres d’expérimenter des dispositifs, comme l’école du futur annoncée pour Marseille et qui aura valeur de laboratoire. A l’Etat les objectifs, aux territoires les modalités d’action, semble-t-il proposer. Ceci dit, on peut trouver des points communs, notamment sur les savoirs fondamentaux, dont les deux candidats considèrent qu’ils sont essentiels.

Les programmes flattent-ils les enseignants ?

Marine Le Pen propose une revalorisation annuelle de 3 % par an, donc un peu plus de 15 % sur l’ensemble du quinquennat. Une manière de décliner pour les enseignants ses promesses sur le pouvoir d’achat. Elle insiste également sur le respect qui leur serait dû par la société.

Emmanuel Macron souhaite consacrer 6 milliards d’euros à la rémunération des enseignants qui s’engageraient dans de nouvelles missions, en acceptant le “pacte” proposé par le candidat. Les enseignants auraient préféré une revalorisation de salaire dès le début de carrière. Beaucoup sont choqués qu’Emmanuel Macron paraisse suggérer qu’ils ne travaillent pas assez. Marine Le Pen fait mouche avec la diminution du travail administratif des enseignants, qui semble en effet être une attente forte du corps enseignant.

Comment les thèmes les plus clivants de la candidate du Rassemblement national, autour notamment de la préférence nationale, infusent-ils dans le programme scolaire ?

Il y a des petits clins d’œil. Qu’elle annonce 80 % de produits locaux dans les cantines pour valoriser les terroirs français entre dans cette logique, poursuivie de toute façon par la loi Egalim. Elle insiste sur une forme de laïcité exacerbée, les enseignants étant appelés à n’être que des transmetteurs de savoirs sans être des commentateurs du monde tel qu’il va, avec un devoir de neutralité absolue. Elle veut la suppression des Enseignements de langues et cultures d’origine (ELCO) dont Emmanuel Macron avait déjà réduit le rayon d’action pour lutter contre le séparatisme islamiste dans les écoles (on parle désormais d’enseignements internationaux de langues étrangères ou EILE).

Autre proposition de Marine Le Pen : le fait de replacer dans le giron ministériel l’élaboration des programmes scolaires, et que le Parlement fixe les attendus de la fin de chaque cycle – ce qui présente le risque d’une mainmise plus grande du politique sur les contenus pédagogiques. Soit dit en passant, on est loin de l’idéal d’indépendance des enseignants porté par la IIIème République. Beaucoup d’enseignants ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, au regard des sondages. Leur comportement au deuxième tour sera scruté de près.