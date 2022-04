Un bilan en demi-teintes pour les contrats locaux d’accompagnement

Education prioritaire

Publié le 13/04/2022

L'inspection général de l'éducation à rendu un rapport d’étape sur l’expérimentation des contrats locaux d’accompagnement, lancée en septembre 2021. Si ces contrats « relancent les dynamiques pédagogiques et éducatives », les actions prévues ne sont, pour l’heure, pas innovantes.

À partir de la rentrée prochaine, le dispositif des contrats locaux d’accompagnement (CLA) sera étendu à 12 nouvelles académies (1). Cette expérimentation, engagée depuis septembre 2021 dans celles de Lille, Nantes et Aix-Marseille, rompt avec la logique de réseaux des REP et REP + en introduisant plus de souplesse dans l’allocation de moyens. Via des contrats triennaux, les établissements qui ne sont pas classés en REP peuvent obtenir certains avantages propres à l’éducation prioritaire (prime pour les enseignants, dotation d’heures supplémentaires…).

Contrat local d’accompagnement : quelle mise en oeuvre concrète ?

Le dispositif n’est pas généralisé car « comme pour toute expérimentation, il est nécessaire d’avoir du temps » pour observer et suivre son déploiement, précise le ...

