Achat public : tour de l’actualité en deux vidéos

[journée de l'achat public 2022 - replay]

Publié le 13/04/2022 • Par La Rédaction • dans : Actu juridique, France

Chaque année, La Gazette et Le Moniteur organisent une journée de l'achat public. Pour cette édition 2022, l'accent a été mis sur la dématérialisation, la transition écologique, la réindustrialisation mais aussi les pénuries auxquelles doivent faire face en ce moment les acheteurs publics. Retour sur les deux premiers temps forts de cette journée consacrée à l'achat public made in 2022.

Jamais l’acheteur public n’a eu autant besoin d’outils juridiques pour mener à bien sa mission. Et si parfois ce dernier a l’impression de devoir être un couteau-suisse, Laure Bédier, directrice des affaires juridiques du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance est venue les rassurer en assurant que sa direction continuera à édicter guides et circulaires pour les accompagner au quotidien.

Voir ou revoir l’allocution d’ouverture de Laure Bédier

La journée de l’achat public, c’est aussi l’occasion de revenir sur une année de jurisprudences. 2021 ayant été un grand cru en la matière, retour les principaux arrêts des juridictions par Raphaël Apelbaum, avocat au cabinet Lexcase.

Voir ou revoir l’analyse des jurisprudences 2021

