Médicosocial : les nouvelles revalorisations « Ségur » se précisent

Publié le 13/04/2022 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Quel métiers du médicosocial sont revalorisés depuis le 1er avril ? La liste officielle n'a pas été communiquée mais un document de travail donne un aperçu des agents et salariés concernés.

Qui, parmi les « oubliés du Ségur », verra une augmentation sur sa feuille de paie à la fin du mois ? La question se pose toujours dans le secteur médicosocial, pour les agents et salariés du secteur privé non lucratif, à quelques jours de l’échéance. Alors que le principe de la revalorisation a été acté lors de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médicosocial, le 18 février, la liste définitive des métiers concernés se fait attendre.

Des revalorisations pour les métiers socioéducatifs, la PMI et l’aide à domicile

Si le gouvernement et l’Assemblée des départements de France ont validé la revalorisation, le nombre de métiers concernés – et donc d’agents et salariés à augmenter – n’avait pas été établi. Et il semble ...