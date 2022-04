50% des Français pratiquaient au moins un sport de nature en 2020

Pratique sportive

Publié le 13/04/2022 • Par Gabriel Zignani • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

La pratique des sports de nature restait globalement stable en 2020, selon l’institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (injep), malgré le premier confinement. Les sports nautiques et d'hiver étaient tout de même en baisse.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

L’injep, l’institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, a publié mi-février une note sur la pratique des sports de nature en France, à partir de données tirées des deux premières éditions du Baromètre national des pratiques sportives(1). Les données vont ainsi jusqu’au 3 juillet 2020, ce qui inclut le premier confinement dû à la crise du Covid-19.

Niveau de pratique en 2020

L’auteur du rapport constate qu’en 2020, le niveau de pratique global reste assez stable. « 65 % des Français de 15 ans et plus ont pratiqué une activité physique ou sportive au moins une fois dans l’année, contre 66 % en 2018. » L’auteur note toutefois que « quasiment aucun non-pratiquant ne s’est mis à la pratique sportive pendant le confinement. »

La pratique des sports de nature aussi reste stable en 2020 : 77 % des sportifs ont pratiqué au moins un sport ou loisir de nature, soit 50% de la population française (contre 51 % en 2018). 48 % des sportifs déclarent même pratiquer leur activité principale en premier lieu en plein air (36 % en pleine nature et 12 % en « nature urbaine »).

Malgré cette stabilité, certains sports ont pâti des restrictions sanitaires, notamment les sports nautiques et d’hiver.

Genre de pratique

Les sports de nature les plus pratiqués n’ont pas bougé en 2020. Il s’agit toujours de la randonnée pédestre (25 % de pratiquants), de la course à pied (16 % de pratiquants), du vélo sur route (9 % de pratiquants) et du VTT (8 % de pratiquants).

37 % des Français sont des pratiquants réguliers d’activités en extérieur, avec une pratique au minimum hebdomadaire. Evidemment, cela varie fortement selon les disciplines, les champions étant les pratiquants de footing, dont 72% ont une pratique régulière.

Enfin, l’auteur observe que les sports de nature sont globalement pratiqués de manière autonome, sans club ni entraîneur. Seuls 17 % des pratiquants réguliers de sports de nature font appel à un entraîneur ou éducateur sportif dans le cadre de leurs activités sportives de nature. Ils sont aussi souvent pratiqués seuls. En 2020, 45 % des pratiquants réguliers d’activités sportives de nature s’y adonnent en solo.