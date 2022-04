« Le problème d’une dématérialisation qui ne laisse pas le choix aux usagers »

[Entretien] Dématérialisation

Publié le 25/04/2022 • Par Isabelle Raynaud Laura Fernandez Rodriguez • dans : Actu expert santé social, France

Pierre Mazet, chercheur du programme LabAccès, porté par le Tilab, laboratoire d’innovation publique de Bretagne, revient sur les impacts de la dématérialisation sur les droits des usagers.

Pourquoi ne ­sommes-nous pas égaux face à la dématérialisation ?

Nous ne sommes déjà pas égaux face aux démarches administratives. Certains groupes sociaux, notamment ceux en situation de précarité, ont plus de démarches à faire – les bénéficiaires de ­minima sociaux doivent déclarer leurs ressources tous les trois mois. Les personnes moins diplômées, ayant un faible niveau de vie, ont moins de chances d’être connectées et d’avoir des compétences numériques, et sont donc fortement impactées par la dématérialisation.

Mais ce n’est pas la dématérialisation en tant que telle qui pose problème, c’est le fait qu’on ne puisse plus faire autrement, qu’on ne laisse pas le choix aux usagers. Cette conditionnalité numérique, légalement floue, s’ajoute implicitement aux conditions à remplir pour accéder à ses droits.