La métropole de Lyon lance son plan ville perméable

Eau-assainissement

La collectivité entend désimperméabiliser 400 hectares d’ici à 2026, dans les espaces publics et privés de son territoire. En parallèle, elle travaillera sur la gestion des milieux aquatiques et la préservation de la ressource. Elle y consacrera une centaine de millions d’euros avec le concours de l’Agence de l’Eau et de partenaires privés.

Eau - assainissement