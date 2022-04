L’Europe va booster la rénovation des infrastructures sportives

Financements

La Banque européenne d’investissement vient de débloquer 150 M€ pour la rénovation - notamment énergétique - d’équipements sportifs. Cette enveloppe va permettre l’octroi de prêts bonifiés aux collectivités et établissements publics porteurs de projets. Le groupe BPCE est le premier à mettre en place un dispositif de distribution de ce nouvel outil de financement.

Les collectivités territoriales et établissements publics français vont pouvoir bénéficier d’une nouvelle enveloppe créée par la Banque européenne d’investissement (BEI), avec pas moins de 150 M€ dédiés au financement de travaux de rénovation, d’extension ou d’amélioration de l’accessibilité d’équipements sportifs.

« Une excellente nouvelle pour la France, qui va accueillir en 2024 le plus grand événement sportif mondial », juge Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, en référence aux Jeux olympiques et paralympiques prévus à Paris et sa région.

15 points sous les taux du marché

Cette enveloppe va permettre l’octroi de prêts bonifiés : les banques qui les distribueront doivent s’engager à minorer d’au moins 0,15% le taux du crédit par rapport à celui qu’elles auraient pratiqué sans ...

