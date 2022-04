Découvrez les résultats du premier tour, commune par commune

Election présidentielle

Publié le 11/04/2022 • Par La Rédaction • dans : France

Alexis Sciard / IP3; Paris, France, August 31, 2021 et ©Thomas Padilla/MAXPPP

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour, alors que le premier tour s'est tenu le 10 avril. Découvrez les résultats pour tous les territoires, grâce à notre moteur de recherche.

Le premier tour de l’élection présidentielle s’est tenu le 10 avril. Il qualifie Emmanuel Macron (LRM) et Marine Le Pen (RN) pour le second tour, avec respectivement 27,6% et 23,4% des voix.

Grâce au portail Open Data Gazette, découvrez les résultats pour tous les territoires et comparez les avec les précédentes élections : évolution de l’abstention, rapports de force… Utilisez le moteur de recherche ci-dessous pour découvrir les résultats sur le territoire de votre collectivité. Vous pouvez aussi ouvrir le moteur de recherche en plein écran.

Pour une analyse sur la durée, les scores sont présentés en grande famille politique : Emmanuel Macron et Jean Lassalle sont classés au centre, Marine Le Pen, Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan à l’extrême droite, Valérie ...

