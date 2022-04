Spectacle vivant : l’aide temporaire aux employeurs est prolongée

Spectacle vivant

Publié le 11/04/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

Le décret n° 2021-1178 du 13 septembre 2021 avait institué une aide temporaire aux employeurs organisateurs de spectacles vivants entrant dans le champ d’application du guichet unique pour le spectacle vivant (Guso), visant à soutenir l’emploi artistique (artiste du spectacle et technicien concourant au spectacle) dans le cadre de la crise sanitaire.

Un décret du 8 avril prolonge cette aide temporaire pour les contrats de travail dont l’exécution a débuté au plus tôt le 1er janvier 2022 et s’achève au plus tard le 31 juillet 2022, et enregistrés auprès du guichet unique pour le spectacle vivant au plus tard le 15 août 2022.

Cela concerne les collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants et les structures de droit privé entrant dans le champ d’application du guichet unique pour le spectacle vivant (Guso), à l’exception des particuliers employeurs.