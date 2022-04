Augmentation du prix du gaz : l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel

Energie

Publié le 11/04/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 9 avril a pour objet l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel.

Dans l’objectif de limiter les conséquences de l’augmentation des prix du gaz naturel sur leur facture de chauffage pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, une mesure d’aide est instaurée, au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire :

et si celles-ci sont approvisionnées en chaleur :

à partir d’une chaufferie collective au gaz naturel, dans les conditions définies à l’article 3 ;

ou par un exploitant d’une chaufferie au gaz naturel, dans les conditions définies à l’article 4 ;

ou par un gestionnaire d’un réseau de chaleur urbain, utilisant en tout ou partie du gaz naturel, dans les conditions définies à l’article 5.

Cette aide est versée par l’intermédiaire des entreprises fournissant du gaz naturel titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L.443-2 du code de l’énergie, des exploitants d’installations de chauffage collectif ou des gestionnaires de réseaux de chaleur urbains.

Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice des personnes physiques et doivent reverser les sommes perçues, au titre et pour le bénéfice de ces mêmes personnes physiques, à leurs clients, parmi lesquels les organismes d’habitations à loyer modéré, les syndicats de copropriétaires, etc.