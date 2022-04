Merci Bobby, la plateforme qui aide les jeunes à trouver un emploi adapté à leur profil

Publié le 08/04/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Vous souhaitez changer d'emploi ? Vous recherchez encore votre vocation ? Vous faites peut-être partie des 55 % de Français actifs qui souhaitent effectuer une reconversion. Sachez qu'il existe une plateforme destinée à aider les jeunes à trouver leur voie professionnelle : Merci Bobby.

Une plateforme pour un test d’orientation et de reconversion

Merci Bobby est une plateforme d’orientation et de reconversion créée pour aider les jeunes. Son objectif ? Que tous les abonnés arrivent à trouver un travail dans leur domaine d’études ou de prédilection. . Pour cela, la plateforme propose aux candidats de découvrir en premier lieu leur personnalité.

Merci Bobby vient récemment de lancer le premier test de personnalité en vidéo interactive. La vidéo en question raconte l’histoire d’une jeune femme qui se trouve à une trentaine de kilomètres d’altitude et qui doit faire le grand saut. Son parcours est suivi par le participant qui répond, en même temps, à une vingtaine de questions. En fonction des réponses envoyées, un algorithme définit le profil de l’internaute en indiquant ses compétences et ses forces. De cette façon, l’intéressé découvre à la fois son potentiel et reçoit en parallèle des suggestions sur les métiers adéquats en fonction de son profil.

Ce test se présente comme une étape indispensable avant de penser à une reconversion. En effet, la source principale du problème des travailleurs concerne souvent le manque de connaissance de soi, ce qui conduit à de mauvais choix de carrière et inévitablement à une forme de lassitude à un moment donné. Ce test a été conçu dans le but d’éviter que ce genre de souci se répète, surtout chez les jeunes.

Des vidéos de découverte des métiers

Merci Bobby est aussi une plateforme pour découvrir des métiers. Elle allie les points positifs des réseaux sociaux et des sites de partage de vidéos. Entre autres, les internautes peuvent accéder à 900 fiches métiers, qu’ils peuvent consulter ou seulement celles indiquées après le test de personnalité.

Les internautes ont également la possibilité d’accéder à des contenus vidéo axés sur des professions. Chaque métier est représenté dans le domaine de l’industrie, du bâtiment, de l’hôtellerie en passant par celui du tourisme jusqu’à celui du journalisme. Des professionnels racontent leurs vécus et expériences à travers 500 vidéos disponibles sur la plateforme. Ils détaillent leurs parcours universitaires et professionnels, et expliquent les éléments à savoir pour devenir tel ou tel acteur d’une entreprise.

Ces professionnels, dénommés ambassadeurs ou Bobby, peuvent aussi accompagner les internautes en répondant à leurs questions, notamment sur la faisabilité…

de leur projet. Le site leur donne également l’opportunité de demander une mise en relation avec une entreprise. Tout cela peut se faire par visioconférence, téléphone ou mail.

De nombreux étudiants partagent également leurs parcours et leurs appréhensions du marché de l’emploi sur ce site : à cet effet, Merci Bobby constitue une plateforme d’échange concernant les métiers. Un rendez-vous peut être planifié en un seul clic via cette plateforme.

Toujours dans le domaine de la prise de connaissance des métiers, des coachs proposent leur soutien aux internautes qui souhaitent se reconvertir. Ils agissent comme des guides pour indiquer la meilleure orientation pour chaque profil : l’objectif est de permettre à chaque candidat d’avoir une carrière longue, stable et enrichissante.

Une plateforme de recherche de formations et d’emplois

Après la découverte de soi et des métiers, la prochaine étape concerne les formations. Il s’agit de trouver des programmes qui permettent d’atteindre les objectifs fixés par l’internaute. Cela peut se faire sur le site de Merci Bobby en seulement quelques clics. Environ 500 formations, émanant de centres et d’écoles, sont répertoriées sur la plateforme. Chaque proposition s’accompagne d’une information détaillée concernant les conditions d’entrée, les frais de formation et les débouchés.

Ceux qui savent déjà vers quels métiers se tourner peuvent chercher un emploi sur le site de Merci Bobby. Étant donné que l’aspect ludique et interactif est la marque de fabrique de la plateforme, il est toujours présent dans cette rubrique. Les internautes découvrent les détails des offres à travers des vidéos descriptives. Ils peuvent aussi contacter directement les équipes de l’entreprise via la plateforme.

Contenu proposé par Merci Bobby