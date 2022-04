La hausse des prix du carburant complique le recrutement des animateurs

Périscolaire

Publié le 08/04/2022 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Communes et intercommunalités rencontrent des difficultés pour recruter des animateurs. Avec l’augmentation du prix du carburant, elles vont devoir faire preuve d'imagination pour les fidéliser, notamment en milieu rural.

L’inadéquation entre le salaire et les frais de déplacement domicile-travail accentue les problèmes de recrutement des agents périscolaires. Les journées des animateurs sont, pour la plupart, découpées : accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir ce qui induit autant de trajets que de périodes de travail. « Quand on sollicite des personnes pour effectuer des remplacements avec des besoins sur des sites éloignés de dix ou vingt kilomètres, elles refusent. Argument évoqué : des frais de carburant trop élevés. Nos agents sont de bonne volonté. Mais, on ne peut pas les récompenser comme on le souhaite », constate Christophe Chappet, président du syndicat intercommunal à vocation scolaire du Pays Mélusin (département de la Vienne).

« Début avril, nous ...