Des pistes pour un tourisme culturel renouvelé

Les sociétés de conseil La Scet et France Museums ont publié le 6 avril un livre blanc intitulé « Culture, Patrimoine, Tourisme, Nouveaux usages et nouvelles opportunités. Les auteurs livrent des axes de réflexion stratégique pour les collectivités et les responsables de lieux culturels.

Dans un livre blanc intitulé « Culture, Patrimoine, Tourisme, Nouveaux usages et nouvelles opportunités », les deux sociétés de conseil la Scet (filiale de Caisse des dépôts et consignations) et France Muséums dressent un état des lieux de l’évolution du tourisme culturel, assorti de pistes de réflexion.

Plus de musées, moins de visiteurs de proximité

Les auteurs partent d’un double constat. D’abord, la situation française présente un paradoxe, avec, selon les données du ministère de la Culture, une augmentation du nombre de lieux culturels (214 nouveaux musées territoriaux en 20 ans), et une baisse, sur la même période, de la part des Français ayant visité un musée ou une exposition en douze mois.

Ensuite, ni la crise financière de 2008, ni les attentats de 2015, ni la crise sanitaire de 2020-2021 et ses périodes de confinement n’ont entamé durablement la capacité du pays à attirer les touristes, qui représentent, selon une étude de la CDC, 60% des visiteurs.

Petits musées en difficulté

Cependant, cette toile de fond n’est pas nécessairement rose partout. Les auteurs soulignent des disparités de fréquentation importantes entre les territoires et entre équipements. Une situation « qui interroge la capacité des lieux culturels à devenir des locomotives du développement local. »

A l’opposé des métropoles et villes touristiques, le public « de nombreux lieux de plus faible notoriété semble au contraire stagner, voire reculer. » C’est le cas, estiment les auteurs, des 400 musées qui n’atteignent pas les 10 000 visiteurs annuels.

Et d’enfoncer le clou sur l’urgence d’une réaction : « l’analyse rétrospective sur 15 ans atteste ainsi que la croissance des fréquentations est inversement proportionnelle à la distribution par taille des musées. Le constat est sans appel : le club fermé des très grands sites capte l’essentiel de la croissance des flux de visiteurs. »

« Mettre en tourisme » des territoires au capital culturel élevé

Selon les auteurs, la cartographie des sites naturels majeurs (patrimoine paysager), des musées et des monuments historiques (patrimoine bâti et mobilier), la présence d ’AOC et de festivals montre qu’il existe des « intensités culturelles », qui « ne correspondent pas toujours aux destinations déjà matures. » Une réalité qu’il convient de croiser avec le désir des vacanciers de « sortir des sentiers battus » et la prise de conscience des méfaits du tourisme de masse.

« Ces territoires au capital culturel élevé restent inégalement mis en tourisme et interrogent donc la nécessité de nouvelles approches et de nouveaux opérateurs. » Les auteurs proposent en premier lieu de réfléchir à une « nouvelle génération de lieux culturels hybrides, s’adressant autant aux habitants qu’aux touristes. » Cette stratégie de développement de « tiers lieux cultuels », mariant lieux d’exposition, agendas événementiels, espace de coworking etc.

« Cette approche nouvelle permet au site touristique et culturel de glisser d’un statut d’équipement monofonctionnel à un lieu de vie pluridisciplinaire, hybride, foisonnant d’activités et générateur d’une économie diversifiée », estiment les auteurs, qui insistent sur le rôle joué par les technologies numériques pour diversifier et amplifier les modalités d’expérience culturelle.

Des modèles économiques moins dépendants des subventions

Les auteurs préconisent une diversification des sources de financement pour limiter le recours aux subventions publiques. A commencer par la fidélisation du public grâce à des offres commerciales (abonnements) pour le public de proximité, la location d’espaces, la gestion de boutique sur site ou en ligne, d’espaces de restauration, et même « éventuellement d’une offre d’hôtellerie ou d’une logique de commercialisation de leur marque (« branding »). »

Lieux culturels et programmation urbaine

« La réflexion est souvent centrée sur un équipement précis, qui n’intègre pas toujours la notion de renouvellement urbain des abords », regrettent les auteurs. Et d’inviter à s’interroger sur les « valorisations immobilières particulières », voire d’envisager le « développement commercial et économique adossé aux flux générés par l’équipement. » Une approche qui « permet de faire ressortir les pôles bénéficiaires et ceux déficitaires, mettant en exergue les péréquations possibles.»

Et les auteurs de conclure que « l’analyse économique globale qui s’ensuit révèle alors le point d’équilibre de la programmation urbaine, équilibre qui serait impossible à percevoir en s’intéressant à un seul bâtiment. »