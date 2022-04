Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 2 au 8 avril sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Rapport moral – La publication du troisième chapitre du rapport d’évaluation sur le climat du Giec aborde, cette fois-ci, les solutions à appliquer pour lutter contre le réchauffement climatique. Comme l’explique 20 Minutes, les travaux s’appuient sur des scénarios répartis en huit catégories (de la plus optimiste à la plus pessimiste) et abordent tous les secteurs (énergie, industrie, collectivités…). Le rapport insiste en effet sur le rôle que doivent jouer villes et métropoles. Celles-ci doivent ainsi (re)devenir « plus compactes » et « piétonnes » tout en développant les réseaux de pistes cyclables et électrifier au maximum les transports en commun. L’objectif est de baisser les rejets de CO2 des transports en commun de 59% d’ici 2050. Autres axes de travail : étendre les espaces verts et massifier la rénovation des bâtiments [lire aussi notre article].

Mal des transports – Lancer un nouveau plan d’investissement à hauteur de 5 milliards d’euros pour les mobilités du quotidien, baisser la TVA à 5,5% dans les transports publics… Telles sont deux des sept propositions du Gart en faveur de la mobilité à l’adresse des candidats à la présidentielle. Dans un communiqué, le Groupement des autorités responsables du transport a rappelé le contexte tendu dans lequel il évolue et encourage les candidats à s’engager concrètement pour les transports du quotidien. Parmi les autres propositions figurent la pérennité du versement mobilité, le développement à l’échelle nationale d’un titre unique pour toutes les mobilités ou le fait d’intégrer le BioGNV dans les énergies à faibles émissions.

Changer d’air – Si la qualité de l’air s’améliore en Ile-de-France, les Franciliens restent exposés à des niveaux de pollution supérieurs aux recommandations de l’OMS. C’est ce qui ressort des dernières données de l’observatoire de la qualité de l’air en Ile-de-France, citées par Sciences et Avenir. La bonne tendance des dernières années se poursuit, donc, mais 60 000 Franciliens subissent toujours des concentrations trop élevées de dioxyde d’azote, en particulier le long des grands axes de circulation tels que le périphérique. Airparif précise que l’amélioration de la qualité de l’air est due au reflux des émissions causées par le chauffage résidentiel et le trafic routier alors même que la mise en place d’une ZFE à Paris a pris du retard.

Au milieu coule une rivière – Un article d’Environnement magazine présente GéoRivière, une application métier de gestion et de suivi des cours d’eau en France. Ce nouveau logiciel, développé en partenariat avec le parc naturel régional du Haut-Jura, cartographie en effet les milieux aquatiques et répertorie l’ensemble des données associées. Il accompagne les collectivités dans leur mission Gemapi. GéoRivière organise et capitalise les données issues de la surveillance des cours d’eau ou des données de suivi de la qualité et la quantité d’eau, ce qui permet de mettre en place une programmation et un suivi de travaux d’entretien ou de restauration.

Mener l’enquête – Afin de connaître la politique des territoires en matière de mobilité, le Club des villes et territoires cyclables et marchables et Vélo & Territoires lancent, ensemble, une grande enquête sur les modes actifs. Tous les échelons administratifs (de la région à la commune) sont appelés à répondre pour expliquer les moyens (financiers, techniques et humains) consacrés aux mobilités douces et les actions entreprises en 2021 pour développer les services et les infrastructures cyclables. Un communiqué commun rappelle le but de cette enquête et précise qu’elle est ouverte jusqu’au 19 mai.

Sans bornes – Alors que l’objectif gouvernemental fixait l’installation de 100 000 bornes électriques publiques d’ici fin 2021, il n’y en avait que 57 732 le 31 mars dernier, selon France Info. Avec 558 871 véhicules 100% électriques en circulation, le compte n’est donc pas bon. Pour pallier le déficit de bornes publiques, des initiatives privées sont menées, en particulier par de grandes enseignes qui veulent équiper leurs parkings [lire aussi notre article].

Hydrogène – Un nouveau réseau de conversion de canalisations de gaz va voir le jour entre Fessenheim et Mulhouse, en Alsace. Baptisé RHYn (Rhin hygrogen network), ce projet présenté par Actu Environnement, sera un réseau de transport 100% hydrogène qui s’étendra ensuite vers des sites industriels du nord de l’Alsace et jusqu’à la zone aéroportuaire de Bâle (Suisse). Ce réseau pourra transporter 125 000 tonnes d’hydrogène, destinées à décarboner l’industrie et la mobilité.

Et aussi…

Dans un communiqué, le groupement La Rue commune annonce le lancement de sa grande consultation destinée à l’élaboration d’un guide méthodologique pour adapter les rues à l’urgence climatique [lire aussi notre article] ;

Quel avenir pour le métro fantôme de Saint-Denis ? [Le Monde] ;

Selon une étude espagnole, vivre près d’espaces verts diminuerait le risque d’accident vasculaire cérébral [L’Alsace].