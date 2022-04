Actualisation de la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales

Comptabilité

Publié le 08/04/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un décret du 23 mars fixe la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé.

Lors du mandatement d’une dépense, les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé doivent produire aux comptables publics assignataires de ces collectivités les pièces justificatives fixées dans ce décret, afin que ceux-ci puissent valablement effectuer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Cette liste, reflet des différentes réglementations en vigueur, fait l’objet d’une actualisation, compte tenu des évolutions du droit positif.