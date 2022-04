Comment l’accès au Parc national des Calanques va être régulé

Victime de son succès, le parc national des Calanques, créé en 2012 et s’étendant sur 53 000 hectares sur les communes de Marseille, Cassis et La Ciotat, a décidé de réguler l’accès libre à son site.

Cette mesure entrera en vigueur cet été avec la mise en place d’une réservation obligatoire et d’un quota de visiteurs sur deux calanques plus particulièrement sensibles en termes de biodiversité : Sugiton et sa voisine Pierres tombées. Les week-ends des 25 et 26 juin et des 2 et 3 juillet offriront la possibilité de tester ce dispositif pour l’heure unique en France, avant sa généralisation qui s’étendra du 9 juillet au 21 août.

Habitats naturels menacés

Ce « permis de visite » est le fruit d’une longue réflexion menée par les instances du parc, inquiètes du haut niveau de fréquentation (3 millions de visites par an, avec un pic en saison estivale). L’été 2020 avait particulièrement marqué les esprits face à l’afflux de visiteurs de toute la France lié aux restrictions de ...