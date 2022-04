Fabien Roussel ne perd pas le Nord

Présidentielle 2022

Publié le 07/04/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Porte-drapeau du communisme ch’ti, le candidat du PCF est le fils d’un adjoint au maire de Béthune. Avant d’entrer au Palais-Bourbon, il était l’homme de confiance du député-maire de Saint-Amand-les-Eaux, Alain Bocquet.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Chez les Roussel, on est communiste de père en fils. Journaliste à L’Huma, Daniel, le père a été adjoint au maire et conseiller général de Béthune dans ses jeunes années. Une époque, les années 1970, où le PCF était encore le parti de la classe ouvrière et dépassait allègrement la barre des 20 % aux élections.

Un âge d’or que Fabien Roussel cherche à ressusciter. Conseillé par son « pote » du lycée Louis Michel de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), le fils de Georges Marchais, Olivier Marchais, le candidat du PCF peut s’enorgueillir d’avoir doublé le PS dans les sondages. Une première depuis plus de quarante ans.

Une performance qui doit beaucoup à son profil provincial. Au contraire d’une Anne Hidalgo ou d’un Yannick Jadot, Fabien Roussel vit loin de la capitale. Il n’est pas non plus élu dans la banlieue rouge, comme la plupart de ses devanciers du PCF à la présidentielle, Jacques Duclos, Georges Marchais, Robert Hue ou Marie-George Buffet.

Le candidat défend la France du barbecue, du pavillon individuel, de la voiture et de l’électricité nucléaire.

Les clés de la « fédé »

Ancien journaliste de L’Humanité comme son père, Fabien Roussel, 53 ans, a pris racine à Saint-Amand-les-Eaux. Une villégiature de la bourgeoisie lilloise, qui possède son hippodrome et son casino. Une commune que rien ne prédestinait à tomber dans l’escarcelle du PCF, si ce n’est le raid, aux municipales de 1995, du député historique de la circonscription, Alain Bocquet. Réputé orthodoxe à Paris, le père politique de Fabien Roussel se montre tout en rondeurs dans sa localité.

Le maire à la Pépone de Saint-Amand-les-Eaux a confié au « petit » Roussel les clés de la puissante « fédé » du Nord. Une fédération dotée d’un journal, La Liberté, vendu en kiosque, à l’instar de La Marseillaise dans Le Midi. « Fabien a su embrasser notre passé industriel », se félicite le sénateur du Nord Eric Bocquet, frère d’Alain.

Pendant que Mediapart pointe du doigt son « emploi fictif » d’assistant parlementaire du député PCF du Nord Jean-Jacques Candelier entre 2009 et 2014, Fabien Roussel trace sa route.

A la bonne franquette

« Moi, je viens des mines du Nord et, là-bas, il y avait 29 nationalités qui travaillaient ensemble, et qui travaillaient bien. Quand les gars allaient boire un coup ensemble, c’était leurs épouses qui venaient les chercher au bar, au café parce qu’ils dépensaient leur paie », raconte Fabien Roussel dans son livre d’entretien avec le philosophe Raphaël Enthoven (« Qui connaît Fabien Roussel ? » aux éditions de l’Observatoire). A la Fête de l’Huma, il a fait prospérer l’espace des pays du Nord à sa manière. A la bonne franquette.

Fabien Roussel est sorti de l’ombre en 2017, héritant de la « circo » d’Alain Bocquet. Dans la foulée, il a été porté à la tête du parti par deux forces qui se recoupent en partie : les communistes canal historique hostiles à Jean-Luc Mélenchon, d’une part, et l’Association nationale des élus communistes et républicains, d’autre part.

Hymne à la commune

Bien que « drivé » par l’adjoint au Logement d’Anne Hidalgo, le normalien Ian Brossat, le candidat fait feu sur Terra Nova. En 2011, le think tank proche du PS disait « que la France allait rester sans usine et que ce n’était plus la peine de s’occuper des ouvriers », tonne-t-il.

Sa défense d’un « bon steak », un « bon vin » et un « bon fromage » fait de lui le communiste préféré de la droite. Son programme n’en reste pas moins dans la ligne du parti. Fabien Roussel prône les 32 heures, 500 000 nouveaux emplois publics, un revenu étudiant d’un montant minimum de 850 euros par mois, la régularisation des sans-papiers…

Même orthodoxie au chapitre territorial. « La démocratie ne peut se faire sans la commune, cheville ouvrière de la République », lance le conseiller municipal de Saint-Amand-les-Eaux, lors du grand oral de Territoires Unis, le 15 mars au Beffroi de Montrouge.

Il en profite pour passer au lance-flammes les lois NOTRe et MAPTAM. Fabien Roussel regrette que le Pas-de-Calais soit noyé dans « la mégastructure » des Hauts-de-France. Un premier pas dangereux, à ses yeux, vers une « Europe des régions ». « Elle est où la République ? Elle est où la Nation ? », déplore Fabien Roussel, appelant à une abrogation de la réforme territoriale.

« Ce n’est pas un retour aux petites régions qui va remplir le frigo des Français », concède-t-il toutefois, portant l’essentiel de son discours sur le pouvoir d’achat. Un terrain sur lequel Fabien Roussel reste nettement distancé par sa voisine honnie du Pas-de-Calais, Marine Le Pen.