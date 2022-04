Présidentielle : Amorce publie les réponses des candidats à ses 90 propositions

Les prétendants à la présidence de la République partagent les objectifs des collectivités en matière de transition écologique. Pour autant, ils ont une manière bien à eux d’envisager l’éradication de la précarité énergétique ou la protection de la ressource en eau. Du moins si l’on en croit les courriers (parfois succincts) qu’ils ont adressés à l’association Amorce et qui ont été publiés mercredi 6 avril.

Un mois avant les élections présidentielles, Amorce faisait 90 propositions visant à améliorer les services publics de l’eau, de l’énergie et des déchets. À quelques jours du premier tour, l’association, qui rassemble collectivités et acteurs locaux de la transition, publie les réponses que lui ont apportées les principaux candidats.

Rassemblant des élus de tout bord, Amorce se garde bien d’en faire une analyse qui ne pourrait être que clivante, se contentant de souligner que « la majorité des réponses soutient une autonomie énergétique et sur les matières premières plus forte ». Parmi les points de (presque) consensus : la ...