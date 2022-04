Pour des salaires (enfin) attractifs… et soutenables financièrement

Fonction publique territoriale

Publié le 07/04/2022 • Par Claire Boulland

Les associations d'élus locaux n'ont pas attendu que les différents candidats à l'élection présidentielle dessinent l'avenir de la fonction publique territoriale, rémunérations en tête. Ainsi, oui, les élus veulent mieux rémunérer leurs agents. Ils ont d'ailleurs récemment eu l’occasion de développer leurs idées de chantiers pour y parvenir.

Chance ou cadeau empoisonné pour son successeur ? Avant de quitter l’hôtel de Rothelin-­Charolais, la ministre de la Transformation et de la fonction publiques laisse sur son bureau deux rapports de diagnostics et de préconisations formulés par des associations d’élus et de territoriaux. Histoire de ne pas perdre de temps, mi-avril, et de disposer de solutions clés en main sur des sujets cruciaux, intimement liés.

Le premier rapport, rendu public en février, traite de l’attrac­tivité de la territoriale. Il est rédigé par Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, Mathilde Icard, présidente de l’Association des DRH des grandes collecti­vités territoriales, et Corinne Desforges, inspectrice générale de l’administration. En bonne position des recommandations figure celle de mener une réflexion sur le rôle et l’évolution de la coordination des employeurs territoriaux (1) vers une structure de représentation unifiée de ces derniers pour traiter des sujets qui concourent à l’attractivité.

Dit autrement, l’institutionnaliser et la transformer en « Medef territorial » à même de conduire le dialogue social au niveau national de façon « pro­active », à égalité avec les autres employeurs que sont l’Etat et l’hospitalière.

Mais cette opportunité devrait d’abord être débattue par les associations d’élus locaux. Tous n’y sont pas favorables. « Chacun des membres [élus] – de la commune de moins de 500 habitants à la région – y a [pourtant] un intérêt commun », peut-on lire dans le rapport. Notamment, quand la question des salaires se pose.

Le point d’indice mais pas que

Les manières de mettre en place une politique de rémunération plus incitative sont listées dès les premières pages. Régler la question récurrente des « pieds de grille » et des bas salaires, dont on doit