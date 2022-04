Transfert des routes nationales : l’heure du grand mercato

Loi 3DS - Décentralisation

Publié le 07/04/2022

Les 400 routes nationales, autoroutes ou tronçons susceptibles d’être transférées aux départements, métropoles ou aux régions sont connues. La liste a été publiée fin mars, in extremis avant le changement de gouvernement. Jean Castex avait à cœur de boucler le sujet avant son départ. Dans le lot, figurent des autoroutes non concédées.

Faute de les entretenir, l’État met 400 routes nationales, autoroutes ou tronçons à l’encan. Le décret publié le 31 mars en application des articles 38 et 40 de la nouvelle loi de décentralisation 3DS fixe la liste des routes non concédées transférables aux départements et aux métropoles. Ou bien aux régions volontaires dans le cadre d’une expérimentation de huit ans, avec mise à disposition des routes, du personnel et des moyens techniques concernés.

Si deux collectivités devaient batailler pour récupérer un même axe, le préfet organisera une concertation, la décision finale revenant au ministère des Transports.

La liste des routes nationales et autoroutes non concédées transférables

9 000 km concernés

Les collectivités ont six mois pour se décider. C’est donc parti pour ...