Comment mieux intégrer la biodiversité dans la planification urbaine ?

Plante et Cité a présenté les résultats d’une étude de 3 ans menée sur la place du végétal et des espaces de nature dans la planification urbaine. Son nouveau guide propose aux collectivités des leviers sur l’urbanisme pour soutenir un développement qualitatif de la nature en ville.

Lancée fin 2018 par le centre technique référent sur la nature en ville Plante et Cité, cette étude de 305 0000 euros a été soutenue par les ministères en charge de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, les professionnels du végétal Val’hor et la Région Pays de la Loire. Elle s’est appuyée sur un comité de pilotage pluridisciplinaire associant experts de l’urbanisme, du paysage et de l’écologie. Entre 2019 et 2020, deux consultations nationales ont été organisées auprès des collectivités et des professionnels (paysagistes concepteurs, urbanistes…) pour dresser un état des lieux des ...