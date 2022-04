CEE : deux nouveaux programmes pour développer le transport ferroviaire et fluvial

Energie

Publié le 07/04/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un arrêté du 25 mars porte création de deux programmes d’accompagnement en faveur des économies d’énergie à la suite de l’appel à programmes de 2021.

Le premier programme s’appelle « Appel d’air » (Assistance pour une Eco Logistique Responsable). Il vise à sensibiliser, accompagner et engager les acteurs professionnels du transport et de la logistique (chargeurs, commissionnaires, entreprises du fluvial, du ferroviaire, transporteurs, éditeurs, et territoires) au report modal ferroviaire et fluvial du transport de marchandises par le biais de l’outil numérique et son assistance.

Ce programme a pour objectif de sensibiliser 4 000 entreprises, d’en labelliser 250 et d’assister numériquement l’équivalent de 2 milliards de tonnes.km pour le report modal ferroviaire et fluvial.

Le second programme s’appelle « REMOVE » « Report modal et verdissement des flottes de transport massifié ». Il vise à permettre d’accélérer le développement à grande échelle du report modal des marchandises de la route vers le fleuve, le maritime (cabotage) et le fer, et l’amélioration de la performance énergétique de ces modes selon les axes suivants :