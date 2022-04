Contrôle des lieux à usage d’habitation : le formulaire de recueil de l’accord écrit

Logement

Publié le 07/04/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un arrêté du 31 mars fixe le modèle de formulaire prévu à l’article R. 313-25 du code de l’action sociale et des familles relatif au recueil de l’accord écrit de l’occupant ou de son représentant légal lors du contrôle dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation, afin de garantir, conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le respect de la vie privée et familiale.

Au titre de cet article, pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 1421-2 du code de la santé publique, le contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation peut être annoncé préalablement à l’occupant, et, le cas échéant, à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit de majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ou inopiné.