Anne Hidalgo : « Je proposerai dès l’ouverture de la législature une grande loi de décentralisation »

ELECTION PRESIDENTIELLE

Publié le 07/04/2022 • Par Romain Gaspar • dans : France

La Gazette a adressé une même liste de questions écrites à tous les candidats à l'élection présidentielle. Anne Hidalgo (PS) fait partie de ceux qui nous ont répondu. Pour la candidate socialiste, il faut dès l’ouverture de la législature une grande loi de décentralisation et la reconnaissance de l’autonomie fiscale des collectivités.

Faut-il un nouvel acte de décentralisation ?

Je proposerai dès l’ouverture de la législature une grande loi de décentralisation. Ce texte sera le fruit d’une concertation avec les territoires et associera étroitement à sa préparation les grandes associations d’élus locaux. Il ne s’agit plus de tenter un pari, comme dans les années 80, en confiant des compétences à des institutions encore bridées par la tutelle de l’Etat. Les élus locaux ont depuis 4 décennies fait la démonstration de leur agilité, de leur réactivité, de leur utilité. Nos territoires ont besoin qu’on laisse s’épanouir leur liberté de faire, en leur confiant les moyens suffisants et en desserrant l’étau normatif. Voilà pourquoi les trois grands principes de cette nouvelle étape de la décentralisation seront la proximité, la ...

