Ségur de la santé : « primes aléatoires » pour la filière sociale et médico-sociale

Salaires

Publié le 07/04/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une RH, Actu Santé Social, France, Toute l'actu RH, Toute l'actu Santé Social

Le 6 avril, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a examiné la transposition des mesures du Ségur de la santé pour une partie des agents territoriaux de la filière sociale et médico-sociale. « Des primes aléatoires », ont contesté les syndicats, tandis que des élus ont protesté contre « l’absence de concertation ».

Incompréhension et mécontentement. Le principal train de mesures transposant le Ségur de la Santé dans les filières sociale et médico-sociale de la territoriale a été la cible d’un feu nourri de critiques lors de la séance du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) du 6 avril. « Il s’agit de primes alors qu’on attendait des compléments de traitement indiciaire, et elles sont au bon vouloir de l’employeur, donc aléatoires », proteste Salima Guédouar, animatrice de la délégation CGT au CSFPT. La déception est largement partagée. « Ces mesures ne sont pas obligatoires et elles n’ont pas de portée générale, alors que c’était l’engagement pris lors de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février », déplore Marie Mennella ...

