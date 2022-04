Sans-abrisme : le point sur le cadrage du service intégré d’accueil et d’orientation

Hébergement

Publié le 07/04/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO non parus au JO

Une circulaire publiée le 6 avril a pour objet le cadrage opérationnel des missions et du pilotage des SIAO pour à la fois mettre en œuvre la politique du Logement d’abord dans les territoires et assurer l’effectivité et la performance du Service public de la rue au logement.

Le gouvernement y reconnait que le nombre de personnes sans domicile reste important : « Il importe donc de poursuivre le renforcement de la coordination des secteurs de l’hébergement et du logement et de dépasser le modèle du parcours en escalier au profit d’une stratégie basée sur l’accès le plus rapide possible au logement y compris depuis la rue ».

C’est ce constat qui a amené à la création du Service public de la rue au logement.

Le Service public de la rue au logement emporte deux exigences :

la meilleure réponse possible aux besoins des personnes sans domicile

et la meilleure utilisation possible des crédits publics engagés.

Pour assurer la performance globale du système d’hébergement et d’accès au logement des personnes sans domicile, le gouvernement rappelle l’existence de plusieurs outils stratégiques et opérationnels, comme le Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la Conférence intercommunale du logement, la Convention intercommunale d’attribution, la Convention d’utilité sociale notamment.

La circulaire insiste en particulier sur le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), qui doit devenir la clé de voûte du Service public de la rue au logement au niveau local. Plusieurs instructions sont données à ce niveau.

Le pilotage du SIAO doit évoluer pour inclure, notamment, les collectivités territoriales volontaires, au regard de leurs compétences en matière d’action sociale et de gestion de la demande de logement social, notamment les collectivités engagées comme “Territoires de mise en œuvre accélérée du Logement d’abord”. L’ensemble des parties prenantes devront être réunies au sein d’un Comité stratégique partenarial.

Il faudra veiller à l’indépendance entre l’activité SIAO et les autres activités gérées par la structure porteuse et veiller à la coordination avec l’Agence Régionale de Santé et l’implication des acteurs de la santé.

Les préfets doivent organiser en 2022 un dialogue avec le SIAO et d’y associer les partenaires locaux pour co-construire un pilotage rénové du SIAO.

De même, la mission des SIAO doit aller au-delà de la régulation de la demande et du pourvoi des places pour assurer le suivi de la progression des parcours des personnes sans domicile : parcours résidentiel vers le logement ou à défaut l’hébergement, et parcours d’accompagnement favorisant l’insertion. Dans ce cadre, toutes les personnes sans domicile doivent bénéficier d’une évaluation immédiate dite « flash » puis d’une évaluation approfondie, dans des délais maîtrisés, quel que soit leur lieu de vie (rue, hébergement, squat, habitat de fortune…) avec l’objectif de faciliter et accélérer ainsi leur accès au logement ou à l’hébergement.

Enfin, un guide d’accompagnement est accessible en annexe de cette circulaire.